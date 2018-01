Grenoble, France

La Police de Grenoble a publié ce jeudi sur le site du ministère de l'intérieur un appel aux grenoblois victimes de cambriolages et vols entre le 1e juin et le 14 décembre 2017. L'interpellation d'un homme qui "rodait dans des garages en sous sol à Grenoble" a permis de mettre la main sur un butin composé de nombreux bijoux mais aussi manettes de jeux, tablettes et autres appareils photos...

La liste et les photos ont pour but de retrouver les propriétaires des objets non réclamés et qui n'ont pas déjà été déclarés volés auprès des services de Police. Evidemment il faut être en mesure de justifier sa propriété.