Objets volés cherchent propriétaires dans les Landes et le Gers

Les gendarmes du Gers lancent un appel pour retrouver les propriétaires de centaines d'objets volés, retrouvés dans le cadre de l'arrestation d'une bande de 7 cambrioleurs présumés le mois dernier. Les cambriolages ont été commis dans les Landes et le Gers.

Après l'arrestation en mars d'une bande de 7 cambrioleurs présumés dans le Gers, les gendarmes ont retrouvé lors des perquisitions près de 650 objets volés, dont ils cherchent maintenant les propriétaires. Les individus arrêtés habitent à Montréal-du-Gers et sont soupçonnés d'avoir commis près de 50 cambriolages dans le Gers mais aussi dans l'est des Landes, dans les secteurs de Villeneuve-de-Marsan, Gabarret et Parleboscq.

- Gendarmerie du Gers

Butin de 200.000 euros

Les gendarmes ont scrupuleusement pris en photo tous les objets retrouvés : des plus précieux, comme des bijoux ou montre de valeurs, aux plus anecdotiques, comme des salières de table ou des briquets. On trouve aussi une cocotte en fonte, une chaine hifi ainsi que des dizaines de bouteilles de champagne ou de bordeaux. Le butin est estimé à près de 200.000 euros.

- Gendarmerie du Gers

Les photographies des objets sont visibles sur un site internet dédié. Les propriétaires pensant reconnaître leurs objets doivent contacter les gendarmes au 06.07.67.12.29 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.