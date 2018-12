Objets volés, la police d’Annemasse recherche les victimes d’une série de cambriolage

Haute-Savoie, France

Il y a de tout. "Des bijoux, des chaussures, de la bagagerie, des chaussures, des montres…" Et la liste est longue. "C'est un véritable inventaire à la Prévert", explique le commandant Pierre-Alain Faramaz du commissariat d’Annemasse. Tous ces objets ont été dérobés par le même homme. Un cambrioleur âgé d’une vingtaine. "On peut penser qu’il avait des complices, poursuit le policier. À la vue du butin que nous avons découvert, on peut considérer qu’il a agi durant plusieurs mois et des deux côtés de la frontière (France et Suisse)."

Site internet spécial

Pour les policiers, l’objectif est maintenant de retrouver les propriétaires de ces objets. Ils ont été photographiés et les clichés ont été mis en ligne sur un site spécial de la Police Nationale. "Il permet aux victimes de vérifier si tel ou tel objet leur appartient", indique Pierre-Alain Faramaz. Ensuite, il ne restera plus qu’à contacter les enquêteurs de la brigade de sureté urbaine du commissariat d'Annemasse

Par tél : 04 50 95 44 50

Par mail : ddsp74-csp-annemasse-cac@interieur.gouv.fr