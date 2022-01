Obsèques de Gaspard Ulliel : les remontées mécaniques de La Rosière à l'arrêt pendant une minute ce jeudi

Le domaine skiable de La Rosière va rendre hommage à Gaspard Ulliel ce jeudi après-midi, le jour des obsèques de l'acteur de 37 ans, une semaine après sa disparition dans un accident de ski le mardi 18 janvier dans la station savoyarde.

"Ce jeudi 27 janvier, le jour des obsèques de Monsieur Gaspard Ulliel à Paris, à 15h58, qui était l'heure de son accident le 18 janvier, nous arrêterons symboliquement les remontées mécaniques pendant une minute en hommage à lui, à sa famille et à ses proches ", annonce Jean Régaldo, directeur du domaine skiable de La Rosière.

"Nous avons échangé avec son agent et sa famille, en montagne quand il y a un accident, on fait preuve de solidarité et il nous semblait important de rendre cet hommage à ce grand acteur qui était Gaspard Ulliel". Les 145 salariés du domaine (remontées mécaniques, moniteurs de ski, office de tourisme, saisonniers...) vont s'associer à cette minute de silence.

Une semaine après l'accident l'émotion reste vive dans la station. "Comme pour toute disparition, l'image, la mémoire de Gaspard Ulliel resteront toujours ancrées à La Rosière, il y a des histoires heureuses, des histoires tristes et tragiques, et celle-ci fera partie des histoires tragiques de la station, donc bien sûr il y a de l'émotion".

Les obsèques de Gaspard Ulliel doivent se tenir ce jeudi 27 janvier en l'église Saint-Eustache, à Paris.