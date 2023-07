Obsèques de Nahel : vigilance ce samedi à Brest, après une nuit plus calme

La nuit de vendredi à samedi a été beaucoup plus calme à Brest, après les émeutes de la nuit de jeudi à vendredi. Même si le KFC, le fast-food de la zone commerciale Iroise a été incendié : 10 interventions contre plus de 80, 24 heures auparavant, comptabilise la préfecture du Finistère. Cinq individus ont été interpellés.

156 policiers, gendarmes, pompiers ont été déployés. Précisions de Yohann Nédélec, adjoint au maire de Brest en charge de la tranquillité publique et du centre-ville.

France Bleu Breizh Izel : La nuit a été plus calme...

Yohann Nédélec : Je confirme que c'était une nuit était strictement à l'opposé de ce qui s'était passé la nuit précédente, avec une ambiance, beaucoup plus calme, même si on déplore des incidents : l'incendie du KFC Iroise, quelques incendies de véhicules, des tirs de mortiers sur Bellevue et Pontanézen mais pas du tout dans la même ampleur que la nuit précédente. Entre deux heures et trois heures du matin, il y a eu des tentatives de regroupements en centre-ville là aussi, et la police a pu être présente en nombre en centre-ville, notamment pour éviter des dérapages.

Sur les réseaux sociaux, on voit ces vidéos avec des groupes d'individus qui ne font pas grand chose... grâce à la mobilisation des policiers et des gendarmes ?

Manifestement, la police était plus présente et a pris les choses bien en amont de ce qui s'était passé la nuit précédente, avec des tentatives de regroupement de certains individus en centre-ville, mais qui manifestement n'étaient pas en situation de provoquer des casses ou des pillages comme ça a pu arriver la nuit précédente.

De ce que j'ai pu voir cette nuit, c'est une population assez jeune qui circule le plus souvent masquée. Ce qui est assez frappant, c'est l'âge de ces personnes qui circulent en bandes, pour le coup désorganisées en centre-ville cette nuit. J'ai vu des personnes qui avaient envie, de provoquer la police et de provoquer d'autres choses, et qui n'ont pas pu le faire. Mais il faut rester vigilant puisque aujourd'hui ont lieu les obsèques du jeune Nahel à Nanterre. Donc prudence, rien n'est jamais terminé. En tous les cas, nous sommes toutes et tous présents sur le terrain pour comprendre, pour être le plus disponible possible et éviter les dérapages.