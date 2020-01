Obsèques de Nathaël Julan : les "indésirables" sont restés à Guingamp

Guingamp, France

"On est _tous ensemble dans les bons et les mauvais moments_", souffle Bernard, supporter d'En Avant Guingamp depuis 40 ans présent ce jeudi matin à la cérémonie d'hommage à Nataël Julan à Guingamp. "C'est pas juste de partir si jeune", renchérit Pierre. Certains écrivent quelques mots sur les livres d'or. "C'est comme si c'était un membre de notre famille", explique Olivier, "j'ai marqué qu'il serait à tout jamais Rouge et Noir dans nos mémoires et dans nos cœurs et qu'on ne l'oubliera jamais".

Une liste de personnes interdites d'obsèques

Assis au premier rang, sous le chapiteau du village du Roudourou, l'entraîneur d'En Avant Sylvain Didot avec une partie de son staff. Le président du club Bertrand Desplat est là aussi. Dans un communiqué publié mercredi soir, la famille de Nathaël Julan leur a interdit d'assister aux obsèques ce jeudi matin au Havre, il y avait des tensions entre le joueur et les dirigeants. Une délégation de joueurs s'est néanmoins rendue au Havre.

Nous respectons évidemment les volontés de la famille et partageons sa peine, Bertrand Desplat président d'En Avant Guingamp

Les supporters ont prévu de rendre un nouvel hommage à Nataël Julan ce samedi 18 janvier lors de la réception de Lens au stade du Roudourou.