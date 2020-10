Obsèques de Victorine Dartois : plusieurs centaines de personnes pour un dernier hommage à Bourgoin-Jallieu

À Bourgoin-Jallieu (Isère), les obsèques de Victorine Dartois se déroulent mercredi 7 octobre en l'église Saint-Jean-Baptiste. La messe a débuté vers 14h30. Près de 300 personnes sont venues assister à la cérémonie dans l'église et près de 800 à l'extérieur grâce à une retransmission sur écran géant.

L'étudiante âgée de 18 ans, habitant à Villefontaine, avait disparu samedi 26 septembre après un après-midi de shopping avec des amis, alors qu'elle revenait à pied vers le domicile familial. Son corps a été retrouvé moins de 48 heures plus tard dans un ruisseau sur la commune de Roche, juste à la limite avec Villefontaine. Le parquet a ouvert lundi une information judiciaire contre X pour pour "enlèvement, séquestration et meurtre". Trois juges d'instruction ont été désignés. En début de semaine, 130 témoins avaient déjà été auditionnés dans le cadre de l'enquête.

Une jeune fille élevée dans la réligion

Le prêtre qui officie, Tancrède Leroux, est le parrain de la jeune fille. Au début de la cérémonie, c'est la mère de Victorine Dartois qui a pris la parole au micro. Elle évoque sa fille disparue à l'âge de 18 ans : "tes rires communicatifs, tes câlins, ta voix, ton regard si bleu et si doux, ma petite fille, je suis très fière de ce que tu étais". La gorge serrée, Sylvie Dartois poursuit : "Tu étais une belle personne, pure, une confidente, une sœur extraordinaire. Tu parlais de ta foi, du Seigneur que tu priais beaucoup, tu puisais ta force en Lui. Tu laisses à celles et ceux qui t'ont aimée, connue ou pas, une tendresse particulière par ta douceur et l'amour qui émanait de toi. Je t'aime ma petite fille. Veille sur nous."

Sylvie Dartois prend la parole au début des obsèques de Victorine Copier

Les proches de la jeune fille ont tous mentionné la grande foi de la jeune fille mais aussi sa joie, "enjouée" "souriante" et "serviable". Victorine Dartois a reçu une éducation catholique, très croyante, comme l'a souligné sa mère. Toute la famille était baptisée, frères et sœurs ont pris part au scoutisme, aux JMJ ou aidé à l'aumônerie comme l'a expliqué le prêtre, parrain de Victorine.

L'appel au pardon

Sous le soleil, sur le parvis, le silence est total, pesant. Les visages, masqués, laissent seulement voir des yeux rougis, brillants et des mains qui effacent fugacement des larmes ou serrent fébrilement d'autres mains, en quête de réconfort. Le prêtre appelle au pardon, et invite "à na pas désespérer". "Heureux ceux qui pleurent ils seront consolés. (...) Victorine voulait des funérailles joyeuses" clame le prêtre. "Victorine a sans doute voulu défendre sa pureté et on lui a pris sa vie" dit Tancrède Leroux en soutane violette. "Comment pardonner ?" demande-t-il encore ?

La foule massée devant l'église © Radio France - Céline Loizeau

Des obsèques médiatisées

Une trentaine de journaliste assistent à la cérémonie. Des caméras et des appareils photos traquent les larmes et mitraillent la famille, stoïque sur le parvis. Plus tard, sa sœur se félicite que l'histoire de Victorine touche autant de personnes. "Ce n'est pas seulement à cause de ce qui t'es arrivé, c'est aussi grâce à qui tu étais, ta joie, ta gentillesse, ta générosité et tant d'autres qualités encore".

Les images de la cérémonie

La foule devant l'église de Bourgoin-Jallieu © Radio France - Virginie Salanson

Un écran géant a été installé à l'extérieur de l'église © Radio France - Virginie Salanson

La photo de Victorine Dartois distribuée aux fidèles venus assister aux obsèques © Radio France - Virginie Salanson

Moment de recueillement et livret de messe distribué aux personnes venues assister aux obsèques © Radio France - Virginie Salanson

Le parvis de l'église à Bourgoin-Jallieu © Radio France - Virginie Salanson

Moment d'intense émotion aux obsèques de Victorine, ses parents, ses sœurs et son frère attendent le cercueil de la jeune fille devant l'église, tandis que résonne une litanie de prières et de "Je vous salue Marie".

Des proches de Victorine Dartois avant la cérémonie des obsèques © Radio France - Virginie Salanson

Des villardes, habitantes de Villefontaine, signant le registre de condoléances © Radio France - Céline Loizeau

Les parents devant le cercueil de leur fille avant que la cérémonie ne commence.

Les parents de Victorine devant le cercueil de leur fille © Radio France - Céline Loizeau

Les mesures sanitaires liées au coronavirus s'appliquent, distanciation physique et port du masque.

Le prêtre qui officie devant l'église, Tancrède Leroux, est le parrain de la jeune fille.

La cérémonie a débuté à 14h30.

Le cercueil de Victorine Dartois entre dans l'église de Bourgoin-Jallieu © Radio France - Virginie Salanson

Un écran géant est disposé devant l'église afin de suivre la cérémonie d'obsèques à l'extérieur.

