Occitanie : la culture du cannabis "à la maison" augmente fortement depuis le confinement

Le cannabis sur le balcon ou dans son jardin : depuis le confinement, le phénomène s'est fortement accéléré selon l'Ofast, l'office anti-stupéfiants. En Occitanie, les saisies de cannabis à domicile sont en forte augmentation. La culture du cannabis "à la maison" a été encouragée par le confinement, car de nombreux consommateurs se sont retrouvés sans approvisionnement, en raison de la fermeture des frontières.

Auto-approvisionnement

Sarah fait partie de ces nouveaux jardiniers en herbe qui se sont lancés récemment "Pendant le confinement, je m'ennuyais un peu. Je trouvais ça intéressant de voir comment la plante poussait et évoluait, et surtout de savoir exactement ce qu'on fume" explique cette Toulousaine de 25 ans. Comme Sarah, ils seraient entre 150.000 et 200.000 à cultiver chez eux du cannabis en France, estime l'Observatoire français des drogues et des toximanies (OFDT) dans son dernier rapport.

Les sources traditionnelles d'approvisionnement étaient taries - Lieutenant colonel Hervé Jaillot

"Depuis la crise du Covid-19, on remarque une recrudescence de culture de cannabis par des particuliers. Principalement pour leur consommation personnelle, mais de temps en temps avec une revente à des tiers" confirme le Lieutenant-colonel Hervé Jaillot, commandant en second du groupement de gendarmerie dans le Tarn-et-Garonne. "Les frontières étaient fermées, et les sources traditionnelles approvisionnement naturellement étaient un peu taries. Les frontières étaient fermées et contrôlées, surtout celle d'Espagne nous concernant" explique le gendarme. Selon Hervé Jaillot, les interventions pour des "cultures maison" sont de plus en plus fréquentes chez les gendarmes. Il n'existe pas encore de statistiques à ce sujet pour l'année en cours, mais "pratiquement toutes les semaines, on est amené à découvrir ce type de culture" précise le Lieutenant-colonel.

Avant même le confinement les cultures "indoor", comme disent les spécialistes, étaient déjà en augmentation : en un an, les saisies ont plus que doublé en France selon l'Ofast, qui dénombrait déjà 30 tonnes d'herbe de cannabis confisquées en France en 2019.