Occitanie : les accidents de chasse se multiplient

Un mois et demi après l'ouverture de la saison de la chasse en Occitanie, le weekend a été marqué par deux accidents dont un mortel. Depuis quelques années pourtant, le nombre de morts est en baisse mais les accidents restent trop nombreux.

Occitanie, France

Deux accidents de chasse, dont un mortel ce weekend dans la région. En Ariège samedi, un homme qui rabattait du gibier s'est pris une balle dans la poitrine par un autre chasseur. Dimanche dans le Lot, un homme s'est tiré une balle dans le pied. La saison de la chasse a ouvert il y a un mois et demi et ceux sont les premiers gros accidents de l'année chez nous.

7 morts la saison dernière

Ils rappellent que malgré les mesures de sécurité cette activité n'est pas sans risque. Certes, il y a de moins en moins d'accidents mortels. Selon les chiffres de l'Office National de la Chasse et de la Faune sauvage (ONCFS), il y a eu 7 morts l'année dernière, contre 13 la saison précédente. Si on prend un peu de recul, la baisse est généralisée. Il y avait encore 40 morts par an à la fin des années 90.

Mais si le nombre de personnes tuées diminue, celui des accidents est en augmentation. 131 ont été enregistrés l'année dernière, contre 113 la saison précédente selon l'ONCFS.

Une formation tous les 10 ans

Et pas besoin d'aller très loin pour en trouver. Il y a un an, un vttétiste en Ariège était touché à l'épaule par balle. Au début de l'année, c'était un monospace familial qui était pris pour cible dans le Gers. Plus grave encore en 2017 en Aveyron, c'était une dame de 69 ans qui mourrait dans son jardin visée par un chasseur.

Pour éviter de ce genre de drame, l'Office National de la Chasse et de la Faune sauvages multiplie les opérations de sensibilisation. Et le gouvernement a fait voter une loi cet été obligeant les chasseurs à faire une formation tous les 10 ans.