Plusieurs départs de feu ont été constatés ce dimanche après-midi à cause d'un problème technique sur un train dans le Tarn-et-Garonne. La circulation des trains est très perturbée entre Toulouse et Bordeaux.

Un problème sur un train déclenche plusieurs feux, circulation perturbée entre Toulouse et Bordeaux

De gros retards sur les panneaux d'affichage dans les gares, entre Toulouse et Bordeaux notamment. Plusieurs départs de feu dû à un problème technique sur un train mobilisent les pompiers du Tarn-et-Garonne ce dimanche.

Au moins quatre départs de feu

Plusieurs incendies perturbent actuellement la circulation des trains entre Toulouse et Bordeaux. Un train a connu un problème technique au niveau de la gare de Grisolles. Sans doute à cause des étincelles, quatre départs de feu ont été constatés à hauteur des communes de Bessens, Montbartier, Dieupentale et Grisolles.

Le train en question a été arrêté en gare de Montauban pour vérifications. La circulation ferroviaire est coupée.

Les pompiers de Haute-Garonne ont envoyé du renfort.

Beaucoup de retard ce dimanche pour les trains au départ de Toulouse. - Capture d'écran SNCF.

Des bus de remplacement mis en place

De nombreux TER ont été supprimés. Des bus ont été mis en place pour acheminer les voyageurs. La SNCF a dû opérer une coupure totale des circulations pendant un temps cet après-midi. Pour les TGV, les retards sont très importants.