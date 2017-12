Toulouse, France

Première saisie au milieu de canapés recyclés

La première saisie a eu lieu dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 décembre sur l'autoroute A9 à hauteur de Sigean, dans l'Aude. Les douanes interceptent 1,3 tonne de cannabis caché au milieu d'un chargement de canapés recyclés : 76 ballots de drogue. Les agents agissent dans le cadre d'une enquête dirigée par la Juridiction interrégionale de Marseille. Le poids lourd venait d'Espagne et faisait route vers le Danemark. La marchandise est estimée à 10 millions d'€ selon le communiqué des douaniers. Le chauffeur, un Danois, a été placé en garde à vue à Marseille.

La maison de Pibrac servait de "plateforme"

Six jours plus tard, samedi 16 décembre, la police judiciaire intervient à Pibrac, banlieue cossue de l'ouest de Toulouse. Cette fois pour le compte de la Juridiction interrégionale de Bordeaux. Les enquêteurs investissent une maison qui servait selon eux de "plateforme logistique" à un vaste trafic entre notamment le Maroc et la France. 1,6 tonne de résine de cannabis est saisie et une douzaine de personnes interpellées dans plusieurs villes. Enfin le lendemain, c'est au péage de l'autoroute à Millau dans l'Aveyron que la PJ de Lyon cette fois met la main sur une tonne de cannabis dans un camion.