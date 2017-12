Souriantes ou plus tendues, pompiers et gendarmes de l'Aveyron ou de Haute-Garonne ont vécu quelques mésaventures ces dernières heures.

Toulouse, France

Une photo avec le père Noël pour les gendarmes de Cazères

Les gendarmes de Cazères (au sud de Toulouse) ont croisé le père Noël dans la soirée du 24 décembre. Ils ont été appelé peu après 19 h pour le déclenchement de l'alarme dans le restaurant Mac Donald's de la commune. À leur arrivée, le fast food est allumé, portes ouvertes, aucune effraction et une poignée de clients attendent patiemment d'être servis mais il n'y a aucun employé. Et pour cause! Le restaurant est censé être fermé depuis une heure et le dernier salarié a oublié de fermer la porte. D'où le déclenchement de l'alarme à l'entrée des clients. La patrouille appelle alors une des responsables en urgence. Comme elle partait réveillonner avec un ami déguisé en père Noël, ils se sont déroutés afin de fermer l'établissement pour de bon. Un "passage" qui a fait le bonheur des clients et des gendarmes : ils en ont profité pour faire des photos avec le bonhomme en rouge... Avant de le laisser aller distribuer les cadeaux. Un gendarme confiera à France Bleu Occitanie dans un sourire : "on a pris quelques photos parce que parmi nous, il y en a qui y croient encore".

Nuit de Noël moins poétique pour les pompiers de l'Aveyron

À Millau, un équipage s'est fait voler son ambulance alors qu'il portait secours à une personne en détresse respiratoire. Un individu s'est emparé du véhicule, a actionné la sirène et a fait plusieurs kilomètres avant de s'encastrer dans un mur dans une commune voisine. L'homme a pris la fuite et était toujours recherché ce lundi soir. Le véhicule est hors d'usage et manquera certainement dans le bon fonctionnement des secours. Dans la nuit également, à Decazevillle, les soldats du feu ont été pris à partie par un homme ivre qu'ils étaient venus secourir. Agression verbale et physique. Le forcené a fini en cellule de dégrisement. Le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron a porté plainte dans les deux cas.