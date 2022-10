Occupation de la salle Barbara au Mans : le tribunal administratif tranchera dans quelques jours

L'occupation de la maison de quartier Barbara au Mans est-elle illégale ? Il faudra attendre pour le savoir. Saisi d'une requête en référé par la ville du Mans , le tribunal administratif de Nantes a étudié le dossier ce vendredi 28 octobre. Mais la décision a été mise en délibéré "dans les meilleurs délais", selon Claire Murillo, l'avocate du Droit au logement 72 (Dal 72), l'un des deux collectifs qui a saisi ce bâtiment le 1e septembre dernier pour y mettre à l'abri une trentaine de personnes sans domicile, dont des mineurs.

Le Dal fait valoir l'intérêt supérieur de l'enfant

La décision est attendue pour la semaine prochaine. D'ici là, les parties peuvent apporter des éléments supplémentaires. Et les positions vont donc rester figées. "On a des personnes vulnérables, fragiles, principalement des enfants et des femmes pour qui aucune solution de logement concrète n'a été proposée, même par le biais du 115, a fait valoir Claire Murillo devant la juridiction administrative, et si leur expulsion était prononcée, ça constituerait une atteinte à la dignité de la personne et une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants." En d'autres mots : faute de solution d'hébergement, l'occupation est légitime.

La ville déplore le manque de dialogue

La ville, elle, estime que les règles de la République sont bafouées. Et souhaite récupérer le lieu pour les habitants et les associations qui l'utilisent. Elle déplore également la méthode, notamment dans le but de faire pression sur l'Etat, en charge de l'hébergement d'urgence. Lors d'une conférence de presse organisée mardi, le maire, Stéphane Le Foll, a tapé du poing sur la table, accusant les militants des deux collectifs d'instrumentaliser la misère à des fins politiques : "Je ne peux pas accepter qu'on occupe illégalement la maison de quartier, qu'on nous interdise d'y rentrer. Et qu'on refuse de nous donner les noms et les situations des personnes qui y dorment pour regarder ce qu'on peut faire. En gros, c'est vous prenez tout le monde et l'Etat n'a qu'à prendre ses responsabilités ! Ça, c'est pas possible ! On se demande où ces gens veulent aller... Qu'est ce qu'on fait ? Ils vont rester à Barbara ? C'est ça leur destin ?"