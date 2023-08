Occupation illégale d'un logement à Cagnes-Sur-Mer, une famille se retrouve à la porte

Franck, père d'une famille de deux enfants qui ont huit et deux ans, espérait le début d'une nouvelle vie. C'est plutôt l'enfer qu'il vit depuis son retour dans les Alpes-Maritimes. Avec sa femme, ils logeaient depuis six ans sur l'île de la Réunion.

"Nous, nous avons tout fait en règle"

Ils décident de revenir chez eux, dans les Alpes-Maritimes. Ils informent alors leur locataire : "Nous avons tout fait en règle. Le bail se terminait le 18 août et nous avions prévenu le locataire avec constat d'huissier six mois plus tôt."

Problème, le jour venu le locataire ne rend pas les clefs. Pire, il refuse de sortir et de rendre l'appartement : "Je ne souhaite à personne de vivre cette situation. Nous ne savions pas le soir même ou nous allions dormir. Nous sommes arrivés avec l'agent immobilier et le locataire nous a menacé avec un couteau. Nous avons alors appelé la police qui ne pouvait rien faire sans acte d'huissier. Si je décidais de rester dans les escaliers, je pouvais me faire embarquer car je serais en violation de domicile."

Sans adresse, la vie est beaucoup plus compliquée

A quatre jours de la rentrée, Franck multiplie les démarches. Pour le moment sans succès. Il peut heureusement compter sur des amis pour être héberger avec sa femme et ses deux enfants mais les difficultés sont nombreuses : "Sans adresse, pas de CAF, pas d'inscription pour l'école de ma fille, pas de chômage."

Un appel à la solidarité

Cette famille se retrouve donc dans une situation très compliquée et a besoin du soutien des azuréens, surtout des habitants de Cagnes-Sur-Mer et Saint-Laurent-Du-Var : "Nous espérons trouver une assistante maternelle pour notre enfant de deux ans ainsi qu'un logement avec trois chambres idéalement". Si vous pouvez aider cette famille, contacter France Bleu Azur au 04 93 82 03 04

"Le temps de la justice est trop long"

Pour Franck, cette situation n'a que trop duré : "Le temps de la justice est trop long. Là je ressens beaucoup de colère. Heureusement nous avons des amis. Il faut proposer un logement à tout le monde dans ce pays. La situation de cet homme déborde sur la mienne. Il faut lui proposer un logement pour que je récupère le mien."