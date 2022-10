Octobre Rose : les Bonnes Fées et leur caravane de passage à Orléans

Elle n'est pas passée inaperçue : une énorme caravane rose a stationné tout ce vendredi, place du Martroi, à Orléans. ll s'agit de la caravane itinérante des Bonnes Fées, une association qui regroupe 18 anciennes Miss France et qui propose des soins esthétiques pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. " On est passé par Guéret, Châteauroux ou encore Vendôme ces derniers jours et là, c'est notre dernière étape" explique Sylvie Tellier, l'ex présidence du Comité Miss France, à l'origine des Bonnes Fées.

Quand on est en chimio, on a besoin de soins spécifiques

En lien avec les hopitaux des villes traversées, l'association a pu proposer pendant son passage des soins socio-esthétiques à des femmes actuellement suivies pour un cancer du sein. " Ce ne sont pas des soins classiques" précise Sylvie Tellier, " quand vous êtes en cours de chimiothérapie, vous avez besoin de soins spécifiques. On ne traite pas sa peau ou ses ongles de la même façon."

Les goodies des Bonnes Fées © Radio France - Patricia Pourrez

En tous cas, l'objectif est de permettre à ces femmes de garder leur image, leur fémininité et au final, le moral " Pour moi, c'est hyper important de prendre soin de soi" reconnait Guylaine, 57 ans, actuellement en traitement au CHRO. " Déjà, il y a eu le choc de perdre ses cheveux avec la chimio. Moi, j'ai toujours voulu avoir une perruque pour justement passer un peu inaperçue. Et là, de se faire chouchouter, c'est forcément agréable".

Peut-être un tour de France l'an prochain au plus près des patientes ?

Depuis sa création en 2015, l'association des Bonnes fées a ouvert 4 maisons de soins, à côté de centres d'oncologie, à Lille, Nancy, Lyon et Montpellier. " Mais, là, avec cette maison itinérante, on veut aller plus loin. Cette année, on l'a testé sur quelques villes. Mais, l'an prochain, on espère bien avoir notre camion à nous et faire pourquoi pas un tour de France". Il faut encore trouver des financements. Mais, pour les Miss, " rien n'est impossible" assure Sylvie Tellier.