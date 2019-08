Octogénaire agressée à Calenzana : "Des personnes âgées qui dorment les portes ouvertes"

Calenzana, France

Un individu s'est introduit chez elle pour la voler, et l'aurait menacée d'un couteau, après l'avoir ligotée et bâillonnée. Voilà la tragique mésaventure subie par une habitante de Calinzana, dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Une enquête de flagrance pour "vol et séquestration" a été ouverte par le parquet de Bastia et confiée à la gendarmerie de Calvi. Une agression qui a suscité une forte émotion dans la commune de Balagne. Le premier magistrat, Pierre Guidoni, s'est dit choqué par cette affaire, tant celle-ci revêt un caractère aussi exceptionnel que grave.

"Le village est en état de choc. Ce matin (lundi, ndlr), lorsque j'ai reçu un coup de téléphone du capitaine de gendarmerie pour me dire ce qui s'était passé, j'étais sous le choc, j'ai été détruit. Je ne pensais jamais vivre ces moments-là chez nous, dans le monde rural, où il n'y a que des gens tranquilles, et surtout des personnes âgées qui dorment les portes ouvertes, comme dans l'ancien temps".

La victime, 84 ans, a été prise en charge à l'hôpital de Calvi afin d'être soignée de ses blessures, et aussi de reprendre ses esprits. Elle a reçu le soutien du maire de son village :

"Je l'ai vue, elle est marquée, on lui a mis des points sur les avant-bras, elle est pleine d'hématomes...c'est une agression violente, en plein cœur du village... J'espère que les auteurs ou l'auteur, puisque apparemment elle n'en n'a vu qu'un, sera puni !".

Pierre Guidoni, maire de Calinzana Copier

Les politiques réagissent sur les réseaux sociaux

Déplorant l'agression de cette habitante de Calinzana, ainsi que celle d'un sergent-chef des pompiers de Calvi dimanche au petit matin, par un homme auquel il portait secours, plusieurs élu(e)s corses ont réagi. En voici un florilège.

Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse.

Gilles Simeoni, président de la Collectivité de Corse.

Georges Mela, maire de Porto-Vecchio.