Octogénaire tué par un gendarme à Fontoy : l'IGGN ouvre une enquête

L'inspection de la Gendarmerie Nationale (IGGN) a ouvert une enquête après la mort d'un homme de 82 ans, tué dimanche après-midi à Fontoy, par le tir d'un gendarme, selon le Procureur de la République de Thionville.

Refus d'obtempérer

Les gendarmes avaient été alertés par la famille de l'octogénaire et l'avaient découvert devant son domicile, muni d'un fusil de la Seconde guerre mondiale. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme n'a pas voulu lâcher son arme "malgré les sommations." Au contraire, des projectiles fichés dans un panneau de signalisation ou une porte de garage laisse penser qu'il aurait tiré en direction des militaires. C'est alors que l'un des gendarmes a répliqué et mortellement touché le forcené. Selon le Procureur, "un seul tir a été réalisé" et "l'hypothèse d'une riposte légitime des militaires de la gendarmerie est, en l'état des investigations, privilégiée."

Des témoignages font état d'une forte consommation d'alcool de la part de l'octogénaire, qui aurait manifesté sa volonté de mettre fin à ses jours.