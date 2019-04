Octogénaire tuée à Habas : une enquête ouverte pour assassinat, le fils de la victime entendu à l'hôpital

Département Landes, France

Les enquêteurs peuvent enfin entendre les explications du fils de la femme de 85 ans retrouvée morte chez elle au début du mois d'avril à Habas, dans les Landes.

L'homme de 48 ans a été sorti de son coma artificiel et placé en garde-à-vue à l'hôpital ce vendredi après-midi afin d'être entendu par les gendarmes. Le parquet de Dax a ouvert une enquête pour assassinat, ce qui signifie qu'il y aurait eu préméditation.

Le fils et sa mère ne se parlaient plus

L'autopsie réalisée la semaine dernière a révélé la présence des deux ADN sur le manche du couteau retrouvé près du fils et considéré comme l'arme du crime. Les blessures sur les bras de la victime montrent également qu'elle aurait cherché à se défendre.

Mercredi 10 avril, une femme de 85 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer a été retrouvée morte, poignardée chez elle, à Habas. Quelques mètres plus loin dans son jardin, son fils, gravement blessé à la cuisse, a pu être transporté en soins intensifs à l'hôpital.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le fils et la mère ne s'entendaient pas. Il vivait en Hongrie et ne lui rendait plus visite. La piste de l'assassinat puis de la tentative de suicide est privilégiée.