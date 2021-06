Odeur de gaz à Migennes, le collège Jacques-Prévert évacué par précaution

Les 450 élèves et 50 membre du collège Jacques-Prévert à Migennes (Yonne) ont été évacués par précaution ce matin. GRDF a alerté les pompiers, vers 10h30, à la suite d'une odeur de gaz. Des analyses sont en cours en fin de matinée.

Les 450 élèves et la cinquantaine de membres du collège Jacques-Prévert à Migennes (Yonne), se sont réfugiés en fin de matinée dans un gymnase situé à une centaine de mètres de l’établissement. L'alerte a été donnée vers 10h30 par GRDF pour une odeur de gaz qui semblait venir des égouts. Selon les gendarmes des enfants se seraient plein de nausées.

Les pompiers et les services de GDRF sont sur place en cette fin de matinée pour effectuer des analyses. Les fortes précipitations enregistrées hier pourraient être à l'origine de cette odeur de gaz. Plus d'informations dans le journal de midi de France Bleu Auxerre et à venir dans cet article.