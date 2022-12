Odeur suspecte de gaz dans un camion : l'accès principal à l'aéroport de Nantes est bloqué

L'accès principal à l'aéroport est impossible ce mardi soir depuis la porte de Grandlieu. Un camion de livraison bloque la circulation sur la M85 entre l'échangeur et l'aérogare. Le chauffeur du camion a remarqué une odeur suspecte de gaz en milieu d'après-midi. Depuis, les services de secours sont sur place et un périmètre de sécurité a été installé. On ne sait pas jusqu'à quelle heure ça va durer, des démineurs et les gendarmes sont sur les lieux.

Une déviation mise en place

Des perturbations sont à prévoir sur le réseau TAN et Aléop. La navette de l'aéroport circule toujours. La sortie 51 par la porte de Grandlieu est coupée, si vous devez vous rendre à l'aéroport, empruntez plutôt la porte de Retz ou bien la porte de Bouguenais.