L'école primaire d'Aigné a été évacuée ce jeudi après-midi à cause d'une odeur ressemblant à celle du gaz. Les pompiers et les agents de GRDF n'ont rien détecté d'anormal. Les 180 élèves et leur enseignants ont regagné leurs classes vers 15h30.

Une première alerte a été donnée en début d'après-midi. Les enseignants de l'école primaire d'Aigné ont détecté une odeur suspecte sous le préau, leur faisant penser à une fuite de gaz. Un adjoint au maire, présent à ce moment là, a demandé aux services techniques de la commune de faire des vérifications. Les agents n'ont rien trouvé d'anormal.

Les 180 élèves évacués pendant environ une heure

Vers 14h15, l'odeur persistant, l'élu a fait appeler les secours. Des pompiers et des agents d'ERDF se sont déplacés. Eux non plus n'ont rien détecté de suspect. Pendant leur intervention, les 180 élèves et leurs enseignants ont été évacués sous un second préau. Ils ont pu regagner leurs classes vers 15h30. "Rien d'inquiétant", résume Alain Chêne, premier adjoint au maire d'Aigné. "Mais nous ne savons pas d'où vient cette odeur".