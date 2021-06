Office Depot : une enquête en cours pour "abus de biens sociaux aggravés"

Alors que le tribunal de commerce de Lille vient de rendre sa décision concernant la reprise d'Office Dépôt en France, choisissant le groupe Alkor, le parquet de Lille indique dans un communiqué transmis à France Bleu Orléans qu'une enquête préliminaire est en cours, "notamment pour abus de biens sociaux aggravés".

Cette enquête, confiée à des enquêteurs spécialisés de l'OCCLCIFF, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, un service qui dépend de la Direction centrale de la police judiciaire, fait suite à une plainte déposée en 2019 par le Comité central d'entreprise, le CCE, d'Office Dépôt. Les représentants des salariés reprochent à Aurelius, le fonds d'investissement à l'origine du placement du groupe en redressement judiciaire, de ne pas avoir investi et d'avoir "vidé les caisses de l'entreprise".

"La responsabilité des personnes physiques et morales"

Le travail de l'OCCLCIFF doit ainsi permettre, indique le parquet de Lille, de déterminer "la responsabilité tant des personnes physiques que morales ayant contribué in fine à la déclaration de cessation des paiements" d'Office Dépot.

De son côté, l'avocate des salariés, Maitre Céline Paris, assure à France Bleu Orléans que deux procédures au civil sont sur les rails, ainsi qu'une plainte aux prud'hommes, notamment pour les salariés qui vont perdre leur emploi, l'offre choisie, portée par le groupe Alkor, ne prévoit la reprise que de 46O salariés (plus 370 postes potentiels via une cellule de reclassement externe), sur les 1500 que comptait jusqu'ici Office Dépot. Les deux sites loirétains du groupe, l'entrepôt de Meung-sur-Loire et la plateforme de livraison d'Ormes, ne seront pas conservés : 120 salariés doivent perdre leur emploi.