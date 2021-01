Son départ était dans l'air, il est maintenant officiel. Le jeune attaquant du Nîmes Olympique Kévin Denkey rejoint la Belgique et le Cercle Brugge. Le transfert est acté ce dimanche. L'international togolais, auteur d'une but cette saison en Ligue 1, n'avait plus porté les couleurs des Crocos depuis fin novembre.

