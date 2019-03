OFFICIEL | Manifestation interdite place du Capitole ce samedi

Toulouse, France

Dans un arrêté pris hier jeudi, la préfecture de Haute-Garonne décide d'interdire la "manifestation ou le rassemblement revendicatif du mouvement des Gilets Jaunes sur la place du Capitole à Toulouse la samedi 23 mars entre 12h et 21h".

La décision n'est pas surprenante car en début de semaine, après les débordements importants sur les Champs-Élysées, le premier ministre Edouard Philippe avait cité la place du Capitole comme un lieu potentiel d'interdiction en cas de présence d'"éléments ultras" et de risque de débordements.

Dans son arrêté, le préfet de Haute-Garonne, Etienne Guyot, rappelle que des événements graves ont été commis tous les samedis depuis le 1er décembre et qu'au total, 421 individus ont été interpellés, et que le nombre de blessés est important "notamment chez les forces de l'odre". Il n'y a pas de manifestation déclarée, mais sur les réseaux sociaux plusieurs membres des gilets jaunes ont appelé à rejoindre la place du Capitole à 14h.

Pour justifier cette décision, la préfecture mentionne aussi que "par leur violence et et leur caractère radical, de tels agissements excèdent le cadre de la liberté de manifestation". Il évoque aussi les difficultés rencontrées par les policiers et les gendarmes : "les forces de sécurité (...) ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble de lieux de manifestations concernés".

Jean-Luc Moudenc prend acte

Sur France Bleu dès lundi soir, Jean-Luc Moudenc avait émis des réserves sur le fait d'interdire seulement la place du Capitole. Il faut dire que la plupart des violences et des débordements, depuis le mois de décembre, ont eu lieu hier : grands boulevards, place Jeanne d'Arc, quartier Saint-Cyprien.

Dans un communiqué publié en fin de matinée, le maire de Toulouse semble pourtant prendre acte de la décision du préfet : "Le maintien de l’ordre, le commandement des forces de l’ordre ainsi que l’importance des effectifs policiers, je le rappelle, ne relèvent pas de décisions du maire mais exclusivement de l’Etat; je n’ai donc ni compétence, ni légitimité pour décider quoi que ce soit en cette matière, même si je me dois d’être vigilant à la sécurité des Toulousains". Le maire de Toulouse précise qu'il a participé ce jeudi après-midi à une réunion de travail sur le sujet avec le préfet de Haute-Garonne.