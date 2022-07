Oise : à peine arrivés dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers du SDIS 60 déjà mobilisés

21 sapeurs-pompiers de l'Oise et 10 de la Somme sont partis dans les Bouches-du-Rhône pour épauler leurs collègues face aux incendies qui touchent le département. Les pompiers de l'Oise sont intervenus ce mercredi à proximité de Cassis

Arrivés mardi, engagés au contact des flammes dès le mercredi. Les pompiers de l'Oise, venus en renfort dans les Bouches-du-Rhône pour intervenir aux côtés de leurs collègues du Sud, ont été mobilisés ce mercredi au nord de Cassis, pour un feu de forêt.

"Le feu a été contenu cet après-midi grâce aux actions des pompiers des Bouches-du-Rhône aux cotés desquels se trouvaient des soldats du feu Oisiens", indiquent-ils dans une publication sur Twitter.

Depuis le début de la semaine, 21 soldats du feu de l'Oise et dix de la Somme sont présents dans le département, face au risque élevé d'incendie et aux "forts vents et fortes chaleurs attendus sur l'arc méditerranéen", expliquait le commandant Ludovic Desliens, du SDIS 60, dans une vidéo diffusée sur Facebook dimanche.

La journée de mercredi a été lourde, pour les pompiers mobilisés dans les Bouches-du-Rhône, après la mort d'un des leurs. L’adjudant-chef Martial Morin, pompier volontaire au Centre d'Incendie et de Secours de Tain-l’Hermitage dans la Drôme, est décédé des suites d'un malaise. Il était parti avec la colonne de renfort pour aider à lutter contre le feu de forêt sur le massif de la Montagnette.