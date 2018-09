Le tournoi de foot a tourné au cauchemar ce samedi 8 septembre à Formerie dans l'Oise. Des frelons asiatiques ont envahi le terrain et ont piqué six enfants âgés de 8 à 11 ans.

Six enfants piqués par des frelons asiatiques à Formerie dans l'Oise, le 8 septembre 2018.

Amiens, France

C'était un tournoi de foot classique sur le papier, comme souvent, les samedi matin à Formerie, au nord de Beauvais, dans l'Oise. Mais la partie s'est transformée en cauchemar quand des frelons asiatiques ont piqué des jeunes joueurs.

Six enfants piqués

Lors d'un match, un enfant envoie la balle dans une haie, qui abrite un nid de frelons asiatiques. Les petites bêtes se sont alors envolées et sont venus attaquer six enfants, âgés de 8 à 11 ans. Les pompiers, les gendarmes sont rapidement prévenues. Deux jeunes piqués à plusieurs reprises au visage, ont été transférés vers l'hôpital de Beauvais. Les quatre autres, piqués au bras, ont pu rentrer chez eux dans la journée. D'après les pompiers de l'Oise, la vie d'aucun enfant n'est en danger ce samedi soir.

Une prolifération inquiétante

Les frelons asiatiques sont dangereux pour les humains, leur piqûre est très douloureuse et peut provoquer des réactions allergiques, et dans les cas les plus graves, la mort.

à lire Déjà 82 Manchois piqués par des frelons asiatiques depuis le début de la saison

Leur prolifération, cet été, inquiète les pompiers de l'Oise. Mais pas seulement : la Somme est très concernée aussi. D'ailleurs, le département avec la préfecture ont mis en place, un numéro de téléphone d'urgence. Vous pouvez le composer si vous découvrez un frelon ou son nid : le 03 22 97 80 80.