Deux ambulanciers Amiénois agressés dans l'Oise lors du transfert d'un patient

Deux ambulanciers travaillant pour la société SOS Ambulances Amiens ont été agressés alors qu'ils transféraient un patient à l'hôpital de Creil dans l'Oise. C'est ce que rapporte Pascal Fradcourt, le patron de l'entreprise sur sa page Facebook et au micro de France Bleu Picardie.

Les faits se sont déroulés ce mercredi 19 août dans l'après-midi. Les deux professionnels transféraient un patient du CHU sud d'Amiens jusqu'à son domicile situé à Creil, dans l'Oise. A leur arrivée dans la commune, le véhicule s'est retrouvé sur une chaussée rétrécie et une voiture a coupé la route puis a bloqué le passage de l'ambulance en se mettant au travers de la chaussée. La suite est racontée par Pascal Fradcourt : "Deux individus sont sortis et ont envoyé des pierres sur notre ambulance. Le pare-brise et la vitre avant-gauche ont été cassés. Le conducteur s'est pris un coup dans la figure."

"En quarante ans, je n'ai jamais vu ça"

La scène n'a duré que quelques instants, avant que les agresseurs ne prennent la fuite, "sur les chapeaux de roues", précise Pascal Fradcourt. Des témoins ont assisté à la scène et le chauffeur de l'ambulance a eu le temps de prendre des photos de la plaque d'immatriculation des délinquants.

"Je me mets à la place de mes chauffeurs, ils ont très bien réagi" explique le gérant de l'entreprise, "J'ai mal pour eux et pour leurs collègues. Je suis responsable de SOS Ambulances Amiens depuis plus de quarante ans et on n'a jamais vu ça. On a déjà vu des choses graves, mais une agression sur la route de ce type, je comprends pas."

L'ambulancier qui était à l'arrière du véhicule et le patient n'ont pas été blessés au court de cette agression. Les deux professionnels ont porté plainte, Pascal Fradcourt doit se rendre ce jeudi au commissariat pour en faire de même.