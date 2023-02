Oise : neuf morts sur les routes depuis le début de l'année, en forte hausse

Le bilan de la sécurité routière est particulièrement mauvais dans l'Oise en ce début d'année 2023. Depuis le début janvier, neuf personnes sont mortes dans des accidents de la route, c'est en très forte hausse par rapport à 2022, +200%. Le nombre d'accidents est lui aussi en hausse, avec 72 interventions (+30%), tout comme celui des blessés, 105, c'est 14 de plus qu'à la même période l'an passé.

Parmi les accidents mortels, la préfecture de l'Oise note que "deux piétons ont trouvé la mort sur les routes" (22 % des tués), mais également un conducteur de deux-roues. Les gendarmes et policiers sont donc mobilisés pour tenter de faire baisser l'accidentologie. Ce mercredi soir, à Beauvais, 141 véhicules ont été contrôlés et 41 infractions relevées. Trois permis ont notamment été retirés.

Vitesse, inattention et alcool

L'occasion également pour les services de l'État de dresser un bilan de l'accidentologie dans l'Oise. "En 2022, 30 personnes sont décédées à la suite à un accident de la route dans le département, soit un chiffre quasiment stable par rapport à 2021 (un tué de moins en 2022). En revanche, le nombre d’accidents et le total de blessés sur les routes dans l’Oise augmente depuis 2017. Cette tendance s’est confirmée en 2020, malgré les deux périodes de confinement, ainsi qu’en 2021 et 2022", indique la préfecture dans un communiqué. "En 2022, les principales causes d’accidents mortels sont la vitesse (19 %), l’inattention (17 %) et l’alcool (15 %)."

"Les moyens mobilisés en 2022 pour la sécurité routière étaient l’équivalent temps-plein de 70 gendarmes ou policiers qui ont œuvré en continu sur cette thématique et qui ont sécurisé les routes du département de l’Oise, en hausse de plus de 4 % par rapport à 2021. Cette mobilisation va s’intensifier dans les prochaines semaines", assure la préfecture.

L'an dernier, dans le département, environ 3000 permis ont été suspendus, contre 2893 l'année précédente.

