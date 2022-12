Oise : un homme blessé lors d'une partie de chasse

L'accident s'est produit ce dimanche, en milieu d'après-midi : un chasseur a été blessé lors d'une partie de chasse, dans le "bois du roi", sur les communes de Boissy-Fresnoy et d'Ormoy-Villers, a appris France Bleu Picardie auprès du procureur de la République de Senlis, Loïc Abrial, confirmant une information du Courrier Picard.

"Vers 15h15, lors d'une battue, un chasseur posté faisait feu et blessait un autre chasseur qui traquait un animal", indique le procureur, qui précise que la victime a été touchée à l'abdomen. Après des premiers secours procurés par les chasseurs, l'homme a été pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital, où il a été opéré.

Le tireur négatif aux dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants

"Le tireur présumé a été identifié. Il était négatif aux dépistages alcoolémie et stupéfiants (tout comme la victime). Son permis de chasse, l’arme suspectée d’avoir servi au tir et les munitions ont été saisis", ajoute Loïc Abrial. "Les investigations débutées par les gendarmes de la compagnie de Senlis, se poursuivent en co-saisine avec l'office français de la biodiversité (OFB) et le poste à cheval de la gendarmerie de Chantilly."