Oise : une enquête ouverte après la violente agression d'un adolescent handicapé à Saint-Maximin

Un adolescent de 16 ans en situation de handicap a été agressé par d'autres jeunes, lundi à Saint-Maximin, dans l'Oise, confirme le procureur de la République de Senlis, Loïc Abrial, dans un communiqué. Une vidéo de cette agression a été diffusée sur les réseaux sociaux.

La victime a déposé plainte mardi, auprès des gendarmes de Chantilly. L'adolescent raconte avoir été pris à partie "à deux reprises", "à proximité de l'établissement scolaire où il suit sa scolarité", poursuit Loïc Abrial. "Il a précisé qu’il était atteint d’un handicap, élément qui selon lui était apparent et connu de ses agresseurs."

L'enquête a été ouverte pour violences aggravées et confiée à la brigade de recherches de Chantilly et à la brigade territoriale de Chantilly. "De nombreuses vérifications" sont en cours et "la victime va faire l’objet d’un examen médico-légal pour déterminer la gravité de ses blessures".