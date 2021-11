Oiseaux sauvages morts de la grippe aviaire : l'étang de Lachaussée placé à son tour sous contrôle

Après la découverte d'une soixante de cygnes dans le secteur du lac de Madine depuis près d'un mois, des mesures de prévention ont été prises le 12 novembre dernier. "De nouvelles dispositions" et étendues sont annoncées ce 22 novembre.

Le virus de l'influenza aviaire est observé depuis le début du mois de novembre en Lorraine. Le 12 novembre dernier, les préfectures de Meurthe-et-Moselle et de Meuse annonçaient la découverte d'une soixantaine de cygnes morts en deux semaines autour du lac de Madine.

Si les autorités précisent que "l'influenza aviaire n’est pas transmissible à l'homme, y compris par la consommation de viandes de volailles, œufs, foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire, mais est très contagieuse entre volatiles", d'importantes mesures sont en place pour éviter "que des personnes touchent ou approchent les cadavres infectés et propagent le virus. Ce serait un risque pour les élevages voisins".

Parmi les nouvelles mesures annoncées ce lundi 22 novembre par la préfecture de Meurthe-et-Moselle :

L' interdiction de toute activité de chasse dans un périmètre de 5 km autour du lac de Madine, avec une dérogation possible pour la chasse au grand gibier et au petit gibier à poils sous réserve d’une formation à la biosécurité des chasseurs, qui sera dispensée par les fédérations départementales de chasse,

La collecte obligatoire de tous les oiseaux de faune sauvage trouvés morts.

Des mesures de prévention désormais en place à l'étang de Lachaussée et les étangs autour :

Mise en place d'une Zone de Contrôle Temporaire de 5km autour de cet étang. Elle comporte les mêmes mesures que celles appliquées autour du lac de Madine.

Toute mortalité ou signe clinique anormal d’un animal aviaire fera immédiatement l’objet d’un signalement à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Meuse (services vétérinaires) ou à la Direction Départementale de la Protection des Populations de Meurthe-et-Moselle (ddpp@meurthe-etmoselle.gouv.fr).