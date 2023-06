Condamnation d'Airbnb : une "énorme victoire" saluée sur l'île d'Oléron

Mille fois moins. La communauté de communes de l'île d'Oléron exigeait une amende de 30 millions d'euros contre Airbnb, accusé d'avoir tardé à reverser la taxe de séjour collectée par la plateforme auprès de ses utilisateurs, pour les années 2020 et 2021. Le tribunal de La Rochelle a finalement condamné Airbnb, vendredi en procédure accélérée au civil, à 30.000 euros d'amende. Pour la collectivité, cela reste une "énorme victoire", selon son avocat parisien Jonathan Bellaiche qui salue une "première" qui pourrait faire jurisprudence.

Sur le principe, le président du tribunal a suivi l'analyse de la communauté de communes oléronaise, en prononçant bel et bien une amende contre Airbnb. En revanche, le montant est très éloigné des exigences de la collectivité. Cette dernière avait retenu comme base de calcul une amende de 2.500 euros par infraction constatée (plus de 5.000 nuitées enregistrées en 2020 et 2025) comme le permet le code des collectivités.

Sursis à statuer pour 2020

Le juge a préféré retenir pour l'amende le taux de 15% des sommes en jeu pour 2021 (206.000 euros de taxe de séjour), soit 30.000 euros. Pour 2020, le tribunal botte en touche, il sursoit à statuer, le temps qu'une autre procédure au fond lancée par Airbnb soit jugée devant la même juridiction rochelaise. "C'est le pouvoir d'appréciation du juge" reconnaît Jonathan Bellaiche qui va réfléchir à un éventuel appel sur ce point. La plateforme devra également verser 5.000 euros à la collectivité au titre de ses frais de justice.

Pour l'île d'Oléron, le fait même que ce jugement soit rendu, et plutôt rapidement, est aussi un élément de satisfaction. Le tribunal a notamment renoncé à transmettre à la cour de cassation la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) déposée par Airbnb lors de l'audience le 23 mai dernier - la plateforme contestait la constitutionnalité de l'article du code des collectivités sur lequel se fondait l'île d'Oléron. Cette transmission aurait bloqué la procédure.

Vers une jurisprudence ?

De son côté, Airbnb réagit ce vendredi midi par voie de communiqué, saluant que "cette décision confirme que l’amende demandée par Oléron était disproportionnée". La plateforme, qui plaide un problème informatique pour avoir tardé à reverser la taxe de séjour, rappelle qu'elle s'est déjà acquittée de sa dette, "sur les propres fonds d’Airbnb, avec les intérêts de retard". Le communiqué ne dit pas si la plateforme envisage de faire appel. Les deux parties ont un mois pour le faire.

Le président de la communauté de communes de l'île d'Oléron, Michel Parent, savoure une "formidable satisfaction", fier "qu'une petite île de l'Atlantique puisse gagner face à un géant américain". L'élu est convaincu que cette décision, attendue par d'autres collectivités, va faire jurisprudence. "On espère que toutes les collectivités françaises qui sont confrontées à la même problématique vont obtenir le paiement de leur taxe, ajoute son avocat Jonathan Bellaiche, et vont aussi attaquer en sanction". Michel Parent cible aussi d'autres plateformes, "Booking et Le bon coin, par exemple, qui n'ont pas acquitté les sommes dues, et n'ont pas transmis les informations" attendues par la collectivité.