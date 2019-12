Dolus d'Oléron : le restaurant Mac Donal'ds est ouvert

Dolus-d'Oléron, France

La date de l'ouverture n'avait pas été annoncée, la page Facebook du restaurant indiquait seulement "Prochainement... " depuis le 13 décembre. Mais dès l'ouverture ce jeudi, les premiers clients étaient là, et l'ont fait savoir sur les réseau sociaux

Le propriétaire du terrain sur lequel le restaurant est construit, Philippe Villa, un ancien élu d'opposition ne cachait pas sa joie : "c'est un grand jour, c'est une satisfaction pour moi, mais pas uniquement pour moi : pour les jeunes qui ont été là toute la journée". L'ouverture était attendue souligne Philippe Villa : "il y a un vrai besoin, toute l'après midi les gens ont mangé alors qu'à partir de 14h30 tous les restaurants de l'île sont fermés".

Même le maire, Grégory Gendre est venu dans le restaurant, les consommateurs n'ont pas manqué de le remarquer, et l'ont photographié !

Grégory Gendre, qui n'a cessé de s'opposer à la construction du restaurant Mac Donald's depuis son élection à la mairie de Dolus d'Oléron explique sa présence : "j'ai acheté une bouteille d'eau pour garder précieusement le ticket pour prouver l'heure à laquelle je suis rentré", il est ensuite allé compter le nombre de salariés présents en même temps dans le restaurant.

Le maire de Dolus va porter plainte et poursuit son combat judiciaire.

La commission de sécurité a autorisé en juin dernier le restaurant à ouvrir avec 10 salariés en même temps au maximum. "Déjà vu de l'extérieur par les fenêtre, on voit qu'il y a plus de salariés" estime le maire Grégory Gendre. "On a face à nous des gens qui sont en mode "rouleau compresseur" dans leur manière de faire". L'élu a annoncé hier soir qu'il va porter plainte au pénal, pour la construction sans autorisation dit-il d'un parking réservé exclusivement aux salariés, un parking de 12 places.

La photo du nouveau parking pour les salariés transmise par Grégory Gendre à la presse - Grégory Gendre

Au premier semestre 2020, il y aura aussi le jugement sur l'affaire des astreintes : la mairie s'est pourvue en Cassation pour ne pas avoir a régler plus de 100 000 euros d'astreintes. Le maire a longtemps refusé de signer le permis de construire du restaurant, malgré l'injonction du tribunal.

Pour le propriétaire du terrain sur lequel le restaurant est construit, le combat est "terminé".

Le combat judiciaire est "terminé" pour Philippe Villa, le propriétaire du terrain sur lequel le restaurant est construit. "Aujourd'hui le maire est en fin de mandat, le Mac Do est ouvert, il n'a même pas tenu parole. Jeter l'argent public comme il l'a fait pour un combat personnel et idéologique, il faut que ça s'arrête. On va attendre fin mars, et tout va rentrer dans l'ordre".

Le combat du Mac Do risque de se solder sur le terrain politique, aux municipales en mars 2020. Deux listes d'opposition se sont déjà déclarées face à celle de Grégory Gendre.