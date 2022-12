Olivet : il reproche à sa compagne de fumer avant de la frapper à coups de pieds et poing

C'est un voisin du couple qui a donné l'alerte lundi 19 décembre et appelé la police. En arrivant sur place, avenue du Loiret à Olivet, la patrouille découvre Mégane en pleurs avec des contusions sur le visage, le front, les bras. Elle a même quelques cheveux arrachés. La jeune femme explique avoir été bousculée et frappée à coups de pieds et de poings par son compagnon, avec qui elle vit depuis 3 mois. Le motif est pour le moins très futil : il n'a pas supporté d'apprendre qu'elle avait repris la cigarette. " Sur le coup, j'ai eu l'impression qu'elle m'avait manqué de respect, qu'elle se foutait de ma gueule. Je n'ai pas pu me contenir" explique le prévenu

" Si j'avais voulu, ça aurait été autre chose"

En garde à vue, le presque trentenaire ne semble pas réaliser la gravité de ses actes. Il parle de quelques baffes et déclare même aux enquêteurs : " Si j'avais voulu ( frapper plus fort), ça aurait été autre chose." Pour la procureure de la République, cette phrase fait froid dans le dos, elle qui salue au passage le courage de la victime qui n'a pas hésité à porter plainte, après ce premier épisode de violence dans le couple.

Sorti de prison cette année après avoir purgé 8 ans pour des vols à main armée, le prévenu est actuellement en phase de réinsertion. Il a retrouvé un travail de chauffeur livreur. " Avec un casier comme celui là, vous auriez dû vous tenir à carreau" insisite la procureure qui réclame 2 ans de prison et un maintien en détention.

Condamné à une peine d'un an mais sans retourner en prison

"Si vous le renvoyez en prison, où la violence est banalisée, ça ne l'aidera pas" plaide à son tour l'avocate du prévenu. L'argument a sans doute convaincu les juges. Le jeune homme a été condamné à 1 an de prison mais sa peine sera totalement aménagée sous bracelet éléctronique. Cette décision devrait lui permettre de garder son travail. Par ailleurs, il a interdiction d'approcher la victime.