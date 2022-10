Olivier Dubois otage au Mali : sa sœur, Canèle Bernard, appelle le gouvernement à "réagir"

Seul otage français connu dans le monde, Olivier Dubois est détenu depuis 18 mois. Un an et demi après son enlèvement dans le nord du Mali par un groupe jihadiste, c’est toujours le silence quant au sort de ce journaliste indépendant, qui collaborait notamment avec le journal Libération. Il reste introuvable. Silence des autorités maliennes, mais surtout, silence au plus haut sommet de l'État, ce que la soeur d'Olivier Dubois, dénonce.

"Ça fait 547 jours, aujourd'hui, c'est une captivité qui a pris ses marques dans le temps, et nous sommes extrêmement inquiets", déplore-t-elle. "Entre espoir et désespoir, entre incompréhension et colère", Canèle Bernard exhorte la France et le Mali, "quels que soient leurs rapports", à sortir de leur silence et à agir : "Nous leur demandons de réagir, la vie d'Olivier est en jeu".

"Nous voulons parler à ceux qui savent." Canèle Dubois

"Ce qu'on demande concrètement au gouvernement, c'est d'être enfin reçus par les officiels qui connaissent le dossier d'Olivier. Nous n'avons eu que deux rendez-vous avec les officiels, notre référent et la cellule de crise qui dit ne pas avoir d'information. Elle est en dessous de tout.

En dessous de Mme Colonna, en dessous d'Emmanuel Macron, donc elle est tributaire des informations qu'on lui donne. Nous, on veut parler aux gens qui connaissent le dossier. Nous avons demandé un rendez-vous à Mme Colonna, nous ne l'avons toujours pas eu. Nous voulons parler à ceux qui savent."

Une tribune dans Libération

Quarante rédacteurs en chef de médias francophones appellent les autorités françaises à "accentuer leurs efforts pour obtenir au plus vite" la libération du journaliste Olivier Dubois, otage au Mali depuis un an et demi, dans une tribune à paraître samedi dans Libération.

"Ce samedi 8 octobre 2022, cela fait exactement dix-huit mois qu'Olivier Dubois a été pris en otage dans le Nord du Mali. Dix-huit mois, 78 semaines, 547 jours", rappelle le texte, initié par le quotidien Libération et l'ONG Reporters sans frontières.