Olivier Maire, le prêtre tué en Vendée, est originaire de Besançon

Le prêtre tué ce lundi en Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, est originaire de Besançon. Olivier Maire a grandi et suivi sa scolarité dans la capitale comtoise, sa famille habite toujours à Besançon : ses parents, âgés de plus de 80 ans et son frère Jérôme. Au téléphone, il est sous le choc, retrace le fil de cette terrible journée.

Mes parents ont reçu un appel de la communauté des frères missionnaires Montfortain ce matin. Ils leur ont dit que le corps d'Olivier avait été retrouvé, visiblement violenté.. mais sans plus de détails" - Jérôme Maire.

En voyant les informations sur la mort d'un prêtre en Vendée, le Bisontin fait tout de suite le lien. Il parvient à joindre les gendarmes de Vendée, qui lui confirment la mort de son frère. Les militaires lui indiquent aussi que le corps a été transporté à Nantes, pour une autopsie.

"On a vu que Gérald Darmanin se rendait sur place mais on n'a pas plus de nouvelles" lâche Jérôme Maire. Le frère de la victime a aussitôt rejoint ses parents, comme son frère jumeau. La famille est réunie ce lundi après-midi à Besançon et attend des nouvelles des enquêteurs.

Depuis l'annonce de la mort de ce prêtre, les hommages affluent sur les réseaux sociaux.

Le Père Olivier Maire a été tué ce lundi à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dans le nord-est du département de la Vendée. Un homme s'est présenté à la gendarmerie d'une commune voisine pour avouer le meurtre, puis a été placé en garde à vue. Ce quadragénaire était déjà connu des services de police, mis en cause dans l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte.