Olivier Martin, maire de Gagnières : "la forêt nous rappelle qu'elle est là, il faut qu'on la respecte"

550 pompiers ont encore passé la nuit de vendredi à samedi dans les Cévennes sur le feu de Bordezac (Gard). Le feu a déjà parcouru 650 hectares mais va beaucoup moins vite grâce à leur intervention. Plus d'une centaine de l'Herault et des Bouches-du-Rhône ont ainsi pu quitter le secteur. Olivier Martin, le maire de Gagnières, le village situé juste en face de Bordezac, était ce samedi l'invité de France Bleu Gard Lozère : "On respire un peu mieux, la nuit a été un peu plus fraîche, le vent n'a pas soufflé cette nuit. Mais il y a un silence pesant. On n'entend plus les avions voler, on n'entend plus les colonnes des sapeurs-pompiers aller et venir".

"C'est un paysage de désolation. Il va falloir ne pas oublier. La vie reprend vite le dessus, mais il ne faudra pas oublier, parce qu'on sentait qu'on n'était pas à l'abri d'une telle catastrophe depuis des années" Olivier Martin, maire de Gagnières, sur FB Gard Lozère

Le secteur avait déjà connu un feu d'ampleur au début des années 1980. Mais, un incendie "aussi vaste, aussi pesant, dans une ambiance aussi difficile avec du mistral, avec un taux d'humidité très très bas.. je ne pense pas avoir connu autant de facteurs favorisant le feu", indique le maire sur FB Gard Lozère.

Il faut qu'on se pose, et qu'on appréhende différemment la forêt. C'est notre amie, mais c'est une ressource économique, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on l'entretienne, qu'on la respecte. Elle nous rappelle qu'elle est là, qu'elle fait partie de nous. Et ça ne suffit pas de la regarder, il va falloir gérer tout ça", Olivier Martin, maire de Gagnières, sur FB Gard Lozère

