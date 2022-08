Olivier Richefou plaide pour une augmentation des indemnités des pompiers volontaires

Afin de saluer leur dévouement et engagement cet été, Olivier Richefou, président du Département de la Mayenne et de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, appelle à une augmentation de 3,5% des indemnités des pompiers volontaires.

Cet été, ils ont été mobilisés sur de nombreux fronts, partout dans le pays. Des incendies ont ravagé des milliers d'hectares de forêt et de végétation. La population a salué leur dévouement et leur engagement sans relâche. Les pompiers professionnels et volontaires ont combattu avec héroïsme les flammes et sauvé des vies.

"Dans un souci d'équité", Olivier Richefou, président du Département de la Mayenne et de la Conférence nationale des services de secours et d'incendie, appelle ce mercredi dans un communiqué à une augmentation de 3,5% des indemnités des volontaires. Les professionnels, eux en tant que fonctionnaires, bénéficient, depuis le 1er juillet d'une hausse identique de leur point d'indice.

"Quand vous êtes face à un feu, peu importe que vous soyez volontaire ou professionnel, vous êtes, avant tout, un soldat de la vie. Néanmoins, l’inflation nous frappe tous, et même nos héros du quotidien. Il me parait primordial que cette indemnité horaire pour les sapeurs-pompiers volontaires soit revue à la hausse de manière équitable avec leurs collègues professionnels, soit 3,5%. J’aurai l’occasion de l’indiquer officiellement lors de la réunion de rentrée de la CNSIS" souligne l'élu mayennais qui y voit un signe pour la promotion du volontariat.

Si cette mesure d'augmentation était approuvée, elle représenterait un effort de 20 millions d'euros par an. En France, 78% des 251.900 sapeurs-pompiers sont des volontaires (SPV) et 17% sont des professionnels (SPP).