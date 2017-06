Oloron : l'ancien joueur de rugby David Laperne devient le premier policier municipal de la ville

Promesse de campagne du maire Hervé Lucbéreilh en 2014, la ville d'Oloron vient de se doter de son premier policier municipal. Un nom bien connu en Béarn puisqu'il s'agit de l'ancien pilier du FC Oloron et de la Section paloise, David Laperne.

Trois mois après sa prise de fonction, David Laperne a été présenté à la presse ce mardi matin. Après sept mois de formation théorique et pratique à Pau, Toulouse et Bordeaux, l'ancien pilier du FC Oloron et de la Section paloise, qui était jusque là ASVP (agent de surveillance de la voix publique), est devenu le premier policier municipal de la ville. Pour le maire d'Oloron, Hervé Lucbéreilh, cette création de poste, qui était une promesse de campagne, vient compléter le travail de la gendarmerie et des ASVP.

A terme, 3 policiers municipaux

Contrairement à d'autres villes, David Laperne ne sera pas armé mais dispose d'une matraque et d'une bombe lacrymogène. Seul, il ne devrait pas le rester très longtemps puisque Oloron prévoit de former deux policiers municipaux supplémentaires. Mais leur prise de fonction ne se fera pas avant un an et demi, le temps de leur formation. En attendant, le bureau du nouveau policier municipal, qui est sous l'autorité du maire, est pour le moment installés au rez de chaussée de l’hôtel de ville.

Et 18 caméras de vidéo-protection

Le maire d'Oloron Hervé Lucbéreilh confirme par ailleurs l'installation d'ici la fin de l'année civile de 18 caméras de vidéo-protection en ville pour lutter contre la délinquance. Une d'entre elles sera mobile. Coût : 120.000 euros déjà inscrits au budget municipal. Le QG sera là aussi installé au rez de chaussez de l’hôtel de ville.