Oloron : l'octogénaire disparu toujours introuvable

Aucune idée d'où il peut être parti et toujours pas de nouvelle après deux jours de recherches. Vendredi 31 janvier, François Cabello, un Oloronais de 84 ans est parti de chez lui mais ses proches ne savent pas où il peut être.

"Il a eu des soucis de santé, mais il a toute sa tête", assure Marc, son petit-fils. Toute l'après-midi de samedi, un hélicoptère a survolé la zone de recherche. Le chien de Saint-Hubert, l'animal de détection de la gendarmerie, ne détecte qu'une piste qui s'arrête au bord du gave. Des pompiers plongeurs ont fouillé la zone sans succès samedi.

A la demande de la famille, deux mediums ont même été appelés, mais leurs indications n'ont pas donné plus de résultat. "Je suis en état d'angoisse, de stress et je n'arrive pas à réaliser ce qui nous arrive", explique Marc. "Je ne sais pas ce qu'il a pu faire." La gendarmerie va poursuivre les recherches ce dimanche avec une activité dite "normale".

L'avis de recherche de la gendarmerie d'Oloron-Sainte-Marie est donc maintenu. François Cabello répond au nom de "Paco".

Il porte une chemise à carreaux bleue, un pull bleu, une casquette grise et une veste beige. Il mesure 1m60, a des cheveux blancs et courts et des yeux marrons. Il se déplace à pied.