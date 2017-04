Oloron : la décharge de Jean devant la justice

Pour la deuxième fois en 4 ans, Jean Casemayor comparait devant la tribunal correctionnel de Pau pour sa parcelle du chemin de Rongale à Oloron : un capharnaüm de 8000 mètres carrés

Le cas d'une décharge sauvage a été évoqué devant le tribunal correctionnel de Pau ce jeudi. Jean Casemajor, 56 ans, a comparu pour la deuxième fois devant cette juridiction pour ce site de près de 8000 mètres carrés qu'il occupe à Oloron, à la limite d'Estos, dans le chemin de Rongale. Sur cette parcelle il a accumulé des objets en tous genres, et surtout des carcasses de voitures, sans respecter la réglementation préfectorale. Il a été reconnu coupable, mais les juges n'ont pas prononcé de peine et lui donnent jusqu'au 28 septembre prochain pour vider les lieux.

Carcasses, bidons, palettes, frigos, gazinière, pneus...

Le constat est sans nuance. C'est une décharge sauvage. Avec près de 100 carcasses de voitures, des centaines de pneus et de palettes, des bidons d'huile, et des dizaines et de dizaines de machines d’électroménager en tous genres. Jean avait un garage automobile dans le temps. Depuis 2007 il accumule. Et puis il a fait de la brocante et de la récupération. Depuis 2012, il ne fait plus rien. La végétation a poussé parmi les frigos et les machines à laver.

Pas de solution

Le tribunal a compris que pour évacuer et dépolluer ce site, cela va coûter 200 000 euros. Jean ne les a pas. Il est au RSA fait un peu d'intérim et, malgré sa dépression, ce célibataire doit s'occuper de ces deux parents qui ont plus de 90 ans. Donc, malgré la pollution et le désagrément pour les riverains, il n'y a pas de solution miracle. La peine du tribunal est presque anecdotique finalement.