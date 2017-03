Oloron : la tribune d'honneur du stade Saint-Pée très abîmée par un incendie

La tribune d'honneur du stade Saint-Pée d'Oloron a brûlé ce lundi après-midi. La piste criminelle est privilégiée selon le maire.

L'incendie a eu lieu vers 16 heures ce lundi au stade Saint-Pée d'Oloron. Le feu est parti de la partie haute de la tribune d'honneur, elle a été très abîmée par les flammes. Le maire d'Oloron privilégie la piste criminelle.

Des jeunes qui s'échappent

Quelques minutes après le début de l'incendie un groupe de jeunes a été aperçu par des agents de la commune "ils se sont échappés quand les pompiers sont arrivés" assure le maire d'Oloron Hervé Lucbéreilh qui privilégie donc un "acte volontaire [...] se dire que des gens auraient pu sciemment mettre le feu et ainsi faire peser sur les oloronais 2.5 millions d'euros de dépenses supplémentaires [...] ça ne fait pas plaisir".

On peut imaginer assez facilement que ce n'est pas accidentel — Hervé Lucbéreilh

La tribune d'honneur est désormais inutilisable selon le maire " je pense qu'on ne va avoir qu'une seule solution c'est de démolir l'ensemble de tribune", elle a été entièrement rénovée en 2013. Hervé Lucbéreilh chiffrait déjà le préjudice ce lundi soir "on peut imaginer que pour l'ensemble de la commune on est aux alentours de 2 millions 2,5 millions d'euros". La mairie a porté plainte.

La tribune d'honneur du stade Saint-Pée - Joël Amans

Une cinquantaine de pompiers sont intervenus sur cet incendie, il a été éteint à 17h30. Ce lundi soir des pompiers sont toujours sur place pour évaluer le risque d'effondrement.

La tribune d'honneur du stade Saint-Pée en feu - Joël Amans

Le FCO rugby a beaucoup perdu

Le président du FCO rugby est abattu ce lundi soir "on a pris un coup sur la tête" dit Joël Amans. La tribune est à priori à reconstruire, les vestiaires sont entièrement détruits "tout avait été aménagé avec les nouvelles normes". Le club, leader de sa poule de fédérale 1, ne sait pas si elle pourra accueillir les matchs des phases finales " ça va être compliqué" explique Joël Amans " peut-être qu'on pourra mettre des tribunes amovibles, on va réfléchir à tout ça, savoir comment on peut limiter les dégâts".

Le club d'athlétisme d'Oloron a également beaucoup perdu dans cet incendie, le matériel du FCO Athlétisme était stocké là.