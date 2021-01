Oloron-Sainte-Marie : une quinzaine de familles à reloger après un gros incendie

Un important incendie s'est déclaré ce vendredi en début d'après-midi à Oloron-Sainte-Marie, au sein de la résidence "Val de la gentiane" située entre la cathédrale et le gave. 35 personnes ont dû être évacuées, il y a une quinzaine de familles à reloger.

Un violent incendie s'est déclaré en ce 1er janvier à Oloron-Sainte-Marie vers 14 heures au sein de la résidence "Val de la gentiane" située allée du Fronton, entre la cathédrale et le gave. Le feu a pris d'un appartement du 2e étage et s'est très vite étendu, notamment à la toiture. La cause du départ de feu n'est pas encore identifiée. Les pompiers sont toujours sur place ce vendredi soir pour éviter toute reprise de feu.

Des familles à reloger

Les pompiers des Pyrénées-Atlantiques indiquent que 35 personnes dont 14 enfants ont été évacuées. Le maire Bernard Uthurry travaillait ce vendredi soir avec les services municipaux afin de les reloger : "certains pourront l'être dans la famille ou chez des amis grâce à la solidarité, d'autres le seront dans des structures ou à l'hôtel dès ce soir et sans doute pour plusieurs nuits" a précisé le maire à France Bleu Béarn Bigorre.