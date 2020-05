Oloron : une bagarre entre deux hommes fait un blessé très grave ce mardi soir

Un homme de 29 ans est très gravement blessé par un autre hier soir à Oloron. Cela s’est passé vers 22 heures rue du Lieutenant Marcel Roquemorel, une petite rue entre la rocade et le quartier Saint Grat avec 5 maisons tout au plus. La bagarre s’est produite dans la cave d’une habitation qui appartient à la mère d’un des deux hommes. Deux hommes ivres se sont battus et l’un d’eux a reçu plusieurs coups de couteau, dont certains au visage. Il est très gravement touché et dans un état grave à l’hôpital. « Il est défiguré », selon le maire Hervé Lucbéreilh.

La gendarmerie a arrêté sur place l’auteur présumé de cette agression. Il aurait une trentaine d'année. L’identification criminelle s’est rendue sur place cette nuit pour les constatations de police scientifique.