Oloron : un homme condamné à une amende parce qu'il bricole les fesses à l'air dans son jardin

Un homme de 70 ans est condamné à payer une amende pour exhibition sexuelle. Les faits se sont produits dans les environs d'Oloron-Sainte-Marie et de manière répétée. L'homme sortait régulièrement dans son jardin autour du pavillon. Il ne portait qu'un t-shirt et ensuite il bricolait, parfois accroupi selon le parquet de Pau. Ce comportement a importuné les voisins et les enfants des voisins. L'homme est condamné à payer une amende de 300€.

ⓘ Publicité