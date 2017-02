Oloron : un trafic de faux billets de 50 euros démantelé par les gendarmes

Les gendarmes d'Oloron viennent de clore une enquête de plusieurs mois qui a permis l'interpellation de 8 personnes. Elles écoulaient chez nous des billets de 50 euros très bien imités.

Les gendarmes viennent de clore une enquête sur un trafic de fausse monnaie. Au moins 150 fausses coupures de 50 euros ont été écoulées en Béarn, dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne entre novembre 2015 et le 29 février 2016. Ce jour là se sont déroulées les premières interpellations. 8 personnes ont été arrêtées : le fournisseur en région parisienne, et 7 "écouleurs", dont un couple qui vivait à Oloron. C'est l'homme qui était le plus actif.

20 euros le billet de 50

Les enquêteurs se sont intéressés à ce jeune d'une vingtaine d'années qui avait l'habitude de faire des allers et retours fréquents avec la Seine-Saint-Denis, dont il est originaire. Les gendarmes ont compris que c'est là bas qu'il faisait le plein de faux billets. Il était la source principale de ces fausses coupures. Dans un premier temps il les écoulait en les dépensant ; il achetait une baguette, un mac do ou un paquet de cigarettes. Il payait avec un faux billet de 50 euros et on lui rendait de la vraie monnaie. Et puis l’appât du gain a fait qu'il a vendu ces faux billets à son entourage ; 20 euros le faux billet de 50.

Des copies de qualité, à l'ancienne

Ce qui surprend c'est la qualité de ces imitations. Les faussaires ne se sont pas contentés de vulgaires photocopies couleurs. Un bon papier et une bonne copie. Il fallait être un vrai spécialiste pour ne pas se faire avoir. Ces fausses coupures étaient fabriquées en Italie. La juge d'instruction de Pau, chargée de cette enquête, doit maintenant décider des modalités des poursuites judiciaires.