Oloron : un trafiquant de drogue trahi par sa roue de secours

Oloron-Sainte-Marie, France

Un lituanien condamné à Pau ce lundi pour trafic de drogue. Il a été arrêté par un contrôle des douanes à Oloron ce samedi sur la rocade. Dans sa voiture on a trouvé près de 16 kilos d'herbe de cannabis d'une valeur marchande de 27000€. Il a été jugé en comparution immédiate et condamné à un an de prison ferme dés ce lundi après midi.

Trahi par sa roue de secours

Les douaniers ont remarqué que la roue de secours, dans le coffre était différente des quatre roues du véhicules. Les douaniers l'ont trouvé particulièrement lourde, et surtout, quelque chose bougeait dans le pneu. Dans un garage voisin, ils ont fait démonté le pneu, et trouvé 20 sachets thermo-soudés, sans odeur, contenant de l'herbe. Ils ont appelé le chien "money" qui a trouvé le reste dans le puits de jauge ; encore 30 sachets avec le même contenu.

Un an de prison ferme

L'épouse qui conduisait la voiture au moment du contrôle ignorait tout du trafic. Elle a été mise hors de cause. Lui a reconnu les faits. La drogue a été chargée à Alicante en Espagne. Il devait la remettre à son arrivée à Riga. Il a expliqué à l'audience qu'il a cédé à la perspective d'argent facile. Cet auto entrepreneur a du mal à joindre les deux bouts, et un ami lui proposait depuis longtemps de faire la mule pour lui. Il devait toucher 3 500 euros et garder 4 des 15 kilos, pour sa revente personnelle. Il a été condamné à un an de prison ferme, avec maintien en détention. Il devra aussi payer une amende douanière de 27000€. Le véhicule est confisqué au profit des Douanes.