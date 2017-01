Oloron : une mère de famille appelle à un rassemblement pour dénoncer l'agression de son fils

Vendredi soir à Oloron le fils de Marie Essimi aurait été violemment frappé par plusieurs personnes, elle dénonce l'agression sur son compte Facebook et appelle à un rassemblement ce mardi. La vidéo a déjà été vue plus de 7 mille fois.

Les vidéos de Marie Essimi font le buzz sur sa page Facebook. Vendredi soir rue Saint-Grat à Oloron, cette mère de famille raconte que son fils de 25 ans a été frappé par plusieurs personnes. Elle veut dénoncer ces violences gratuites et appelle à un rassemblement ce mardi matin devant la mairie d'Oloron.

La colère d'une maman

Marie Essimi est tellement révoltée depuis l'agression de son fils qu'elle a déjà posté deux vidéos sur sa page Facebook. Dans la première, publiée samedi matin elle raconte l'agression de son fils "il y a une bande de racailles [...] qui font la loi, ils sont en groupe, ils blessent les gens et cette nuit ils se sont attaqués à mon fils c'est à dire à ma propriété. C'est mon fils, on ne s'attaque pas à mon fils, à partir d'aujourd'hui [...] je vais vous chercher [...] en ce moment mon fils est à l'hôpital, il est blessé à la tête je veux savoir pourquoi". Selon le maire d'Oloron, le jeune est blessé mais a pu rentrer chez lui.

Il y a une bande de racailles qui fait la loi, on ne s'attaque pas à mon fils — Marie Essimi

La mère de famille dit ne pas vouloir céder à la peur " personne ne fait rien, tout le monde a peur, moi j'ai pas peur [...] je suis vraiment en colère". La mère de famille met en cause le bar Music'Oloron devant lequel l'agression a eu lieu "Music'Oloron, vous avez un bar convivial où tous les jeunes peuvent se rencontrer de nuit mais dès qu'il y a un problème il n'y a plus personne, même pas pour appeler les secours, il a fallu que mon fils fasse deux kilomètres pour marcher dans les rues en sang pour que moi je l'amène à l'hôpital".

Marie Essimi termine sa première vidéo en souhaitant qu'il n'y ait pas d'autre victime "j'espère que ça ne vas pas arriver à quelqu'un d'autre, à l'enfant de quelqu'un d'autre". Elle veut désormais connaitre les auteurs "je dormirai que quand je saurai qui c'est".

Un appel à se rassembler

La mère de famille a enregistré et publié une deuxième vidéo dimanche soir. Marie Essimi semble plus calme et plus modéré "j'aimerais qu'on fasse bouger les choses sinon nos enfants ne sortiront plus dans la rue en paix. À Oloron on a toujours été en paix et on veut continuer à l'être [...] j'aimerais que mardi à 10h30 on se rassemble devant la mairie , qu'on nous entende [...] merci de votre soutien, ça peut arriver à tout le monde".

Le maire solidaire

Joint ce lundi soir le maire d'Oloron n'était pas au courant de cette agression "je l'ai su en même temps que vous, par ces vidéos. La gendarmerie ne m'a rien dit". Hervé Lucbéreilh n'est pas contre ce rassemblement devant la mairie "c'est la liberté de tout citoyen que d'organiser une manifestation pacifique à partir du moment où il estime que la chose qui l'a touchée a des répercussions sur l'ensemble du corps social". Hervé Lucbéreilh a eu la mère de famille au téléphone, il descendra voir les manifestants pour leur apporter son soutien et leur assurer que la mairie n'est pas insensible à ces violences.

C'est la liberté de tout citoyen que d'organiser une manifestation pacifique — le maire d'Oloron

Comme prévu, une police municipale sera prochainement installée à Oloron "pour pouvoir dresser des procès verbaux de manière plus rapide et un système de vidéo surveillance va être installé, il nous permettra dans les quartiers d'avoir un regard sur ce qui se passe" explique Hervé Lucbéreilh.