OM-Francfort : 14 interpellations avant le match et des saluts nazis de la part des supporters allemands

À l'issue du match de la Ligue des champions qui s'est déroulé ce mardi soir à Marseille entre l'OM et Francfort, 14 personnes ont été interpellées aux abords du stade. La préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, le confirme. Il y a eu notamment trois arrestations pour jets de projectiles, trois pour détention de fumigènes, trois pour violences des forces de l'ordre, deux pour usage de laser, une pour introduction d'un couteau et enfin deux autres pour violences volontaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'UEFA saisie à propos des saluts nazis

On compte par ailleurs trois blessés parmi les forces de l'ordre. Un supporter allemand a été blessé par un tir de fumigène dans les tribunes. Il a été transporté à l'hôpital et "ses jours ne sont pas en danger", précise la préfète de police. Frédérique Camilleri regrette toutefois "ces saluts nazis qu'on a vus ce soir au stade Vélodrome de la part de quelques supporters allemands". Elle a d'ailleurs "saisi l'UEFA et demandé que l'on puisse très vite identifier ces supporters pour qu'ils fassent l'objet des poursuites pénales appropriées", alors que "le parquet était à nos côtés au PC de crise du stade". Les vidéos devraient permettre d'identifier les auteurs de ces gestes et la préfecture est en relation avec les policiers allemands qui avaient fait le déplacement.