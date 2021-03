OM - Incidents à la Commanderie : deux leaders de groupes de supporters condamnés à 4 mois de prison ferme

Un peu moins d'un mois après la condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour 11 supporters de l'Olympique de Marseille ce sont deux leaders emblématiques de groupes de supporters que le tribunal a jugé et condamné ce lundi à Marseille. Rachid Zéroual, du groupe des Winners et Christophe Bourguignon, des Ultras 84, écopent de 9 mois de prison dont 5 avec sursis. (Ils purgeront leur peine à domicile, avec un bracelet électronique) pour les incidents commis le 30 janvier dernier à la Commanderie. Ils purgeront leur peine à domicile, avec un bracelet électronique.

Il leur est reproché d’avoir organisé cette manifestation qui a conduit à ces incidents. Même s’ils s’en défendent. « Il fallait que l’on réagisse pour montrer notre mécontentement. Mais de manière calme » explique Christophe Bourguignon à la barre. La voix de Rachid Zéroual porte plus. Le quinquagénaire se tient à l’aide de béquilles, fatigué par la maladie. Mais va droit au but : « l’OM était au courant, j’ai informé les dirigeants la veille en leur disant de rajouter des stadiers. Mais quand on arrive et que l’on voit les grilles fermées, tout a été organisé pour que cela dérape. » Le leader des Winners reconnait « se sentir trahi, par certains qui ont pêté les plombs »

Le jour des incidents, son téléphone affiche 330 connexions internet. Et 8 appels, dans les jours qui suivent, sur le portable de Christophe Bourguignon, le président du Commando Ultras. Présents en tête de cortège mais restés à l’extérieur du centre d’entrainement, les deux leaders emblématiques de groupes de supporters estiment payer pour les autres et comptent faire appel de leur condamnation.

Je n'ai rien à me reprocher, je ne suis pas rentré dans la Commanderie. Nous on voulait que la manifestation soit pacifiste. Sur les images on voit bien que les winners n'ont pas de cagoule. Moi-même je n'ai pas de cagoule. On charge toujours les mêmes : Zeroual et Bourguignon. Les hommes à abattre, le virage sud le plus représentatif en France et même dans le monde - Rachid Zeroual

Parmi les 6 autres supporters de l’OM jugés ce lundi, un devra purger un an de prison ferme pour avoir lancé un fumigène dans le PC Sécurité du club. Un autre est condamné à 10 mois de prison avec sursis. Et deux sont relaxés. Les dégâts sont évalués par l’OM à près de 90 000 euros.